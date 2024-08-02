На Каспии прошло совместное российско-иранское патрулирование

В Каспийском море завершилось совместное российско-иранское патрулирование. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские и иранские военные моряки решали задачи по охране основных морских коммуникаций, контроля судоходства и борьбы с пиратством.
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