Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал позицию США по террористической атаке ВСУ в Белгороде 12 мая: Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива.
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