Запад во главе с США покрывает украинских террористов, — посол Антонов об ударе по Белгороду

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал позицию США по террористической атаке ВСУ в Белгороде 12 мая: Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива.