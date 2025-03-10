Times: отток населения и демографическая катастрофа – главные проблемы Украины

Пока на территории Украины продолжается конфликт, ей будет необходимо вооружение, однако в долгосрочной перспективе главной проблемой для республики является нехватка людей и возможная демографическая катастрофа.
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