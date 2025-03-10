Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    При таком раскладе силы ПВО очень сильно придётся увеличивать. Или просто пизд@нуть по Европе ядерной бомбой может эт...Губернатор Малков...
  • Ильдус Мамлеев
    Ещё хотят? Да кто же потом с Трампом вообще будет разговаривать и садиться с ним за "стол переговоров".Рубио: США надеют...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    желание воевать не отвечает американским интересам как нации, но отвечает интересам верхушки...Карлсон: США унич...

Times: отток населения и демографическая катастрофа – главные проблемы Украины

Times: отток населения и демографическая катастрофа – главные проблемы Украины

Пока на территории Украины продолжается конфликт, ей будет необходимо вооружение, однако в долгосрочной перспективе главной проблемой для республики является нехватка людей и возможная демографическая катастрофа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх