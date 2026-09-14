Рухнувшее дерево тяжело травмировало мужчину в центре Москвы

В Москве рухнувшее на проезжую часть дерево травмировало двух мужчин, одного из которых госпитализировали с тяжелой травмой головы.
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