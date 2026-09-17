На Украине связали конфликт между СБУ и ГУР с пределом преступных доходов

Конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) может быть связан с пределом источников дохода, позволяющих получать прибыль на фоне боевых действий.
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