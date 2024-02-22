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Компания Apple переходит на новую систему защиты PQ3 для обеспечения безопасности своих пользователей

Компания Apple переходит на новую систему защиты PQ3 для обеспечения безопасности своих пользователей

Компания Apple представила новую технологию защиты своих устройств - PQ3. Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности и защищает пользователей от возможных взломов с использованием квантовых компьютеров.

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