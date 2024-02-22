Компания Apple переходит на новую систему защиты PQ3 для обеспечения безопасности своих пользователей

Компания Apple представила новую технологию защиты своих устройств - PQ3. Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности и защищает пользователей от возможных взломов с использованием квантовых компьютеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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