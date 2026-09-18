Геологи раскрыли тайну загадочного Лондонского молотка

Так называемый Лондонский молоток, который десятилетиями представляли как инструмент возрастом не менее 100 млн лет, оказался предметом XIX века.
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