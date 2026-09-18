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Геологи раскрыли тайну загадочного Лондонского молотка

Геологи раскрыли тайну загадочного Лондонского молотка

Так называемый Лондонский молоток, который десятилетиями представляли как инструмент возрастом не менее 100 млн лет, оказался предметом XIX века.

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