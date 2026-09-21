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Алина Буре: 17 лет брака с Павлом, трое детей — и общение только через адвокатов

Алина Буре: 17 лет брака с Павлом, трое детей — и общение только через адвокатов

О причинах развода с Павлом Буре его бывшая жена Алина ответила в двух словах: «Вранье и предательство!» Позади — 17 лет брака и трое детей.

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