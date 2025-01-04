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СК Латвии возбудил дело по факту смерти экс-мужа певицы Анны Седоковой

СК Латвии возбудил дело по факту смерти экс-мужа певицы Анны Седоковой

По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в МосквеСледственный комитет в Латвии возбудил дело по факту смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа певицы Анны Седоковой.

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