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Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Все пассажиры, находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna 550, который разбился недалеко от аэропорта в Сан-Диего, погибли, сообщил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер в пятницу.

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