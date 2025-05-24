Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Все пассажиры, находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna 550, который разбился недалеко от аэропорта в Сан-Диего, погибли, сообщил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер в пятницу.
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