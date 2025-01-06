Календарь православных праздников с 6 по 12 января 2025 года На неделе 6-12 января 2025 года отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово.
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Календарь православных праздников с 6 по 12 января 2025 года На неделе 6-12 января 2025 года отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово.