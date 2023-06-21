Военное обозрение

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Минобороны Белоруссии отработает проведение мобилизации в рамках начавшихся военных учений

Минобороны Белоруссии отработает проведение мобилизации в рамках начавшихся военных учений

Министерство обороны Белоруссии отработает проведение мобилизационных мероприятий в рамках военных учений, которые стартовали сегодня, 21 июня.

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