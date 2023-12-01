Мотострелки, служащие в российской группировке войск «Восток», сумели уничтожить неподалеку от Угледара несколько иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях в рамках украинского конфликта на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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