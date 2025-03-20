Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Челябинской области медики службы скорой помощи предъявили ультиматум чиновникам, которые не хотят вникать в их проблемы.
"Не жить - выживать": В Челябинской области медики скорой выдвинули ультиматум. Что ответили в Минздраве?
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть Голикова « отстегнет свои миллионы», украденные на развале системы здравоохранения.
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А кто Голикову и Зурабова ставил на должность,как с ним быть?
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6 час.
Alex Nемо
И обращение к автору. Да меня очень смутил не только ваш вброс, но и расчётный листок. Последние строчки по долгам в НДФЛ. Начнём с первой строки - ДОЛГ на конец месяца??? Это что за бухгалтерия такая? Как мог образоваться долг у получателя, если бухгалтерия ОБЯЗАНА делать вычеты по НДФЛ на момент оплаты!!! И то же самое по последующим линиям. Это говорит либо о низкой квалификации лиц работающих в бухгалтерии, либо о некомпетентности руководства данной клиники. Кстати, было бы совсем не плохо опубликовать месячный расчётный лист руководителя за тот же месяц. Ну для сравнения зарплат и долгов хотя бы. Есть у меня такое смутное подозрение, что у него, протирающего штаны в мягком кресле в тёплом кабинете, за 11 месяцев зарплата на пару цифр длиннее, чем у линейного фельдшера мотающегося по вызовам в не слишком комфортабельном кузове или кабине неотложки.
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2 час.
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