"Не жить - выживать": В Челябинской области медики скорой выдвинули ультиматум. Что ответили в Минздраве?

Alex Nемо

И обращение к автору. Да меня очень смутил не только ваш вброс, но и расчётный листок. Последние строчки по долгам в НДФЛ. Начнём с первой строки - ДОЛГ на конец месяца??? Это что за бухгалтерия такая? Как мог образоваться долг у получателя, если бухгалтерия ОБЯЗАНА делать вычеты по НДФЛ на момент оплаты!!! И то же самое по последующим линиям. Это говорит либо о низкой квалификации лиц работающих в бухгалтерии, либо о некомпетентности руководства данной клиники. Кстати, было бы совсем не плохо опубликовать месячный расчётный лист руководителя за тот же месяц. Ну для сравнения зарплат и долгов хотя бы. Есть у меня такое смутное подозрение, что у него, протирающего штаны в мягком кресле в тёплом кабинете, за 11 месяцев зарплата на пару цифр длиннее, чем у линейного фельдшера мотающегося по вызовам в не слишком комфортабельном кузове или кабине неотложки.