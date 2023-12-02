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Семак перед «Локо»: «Мы столкнулись с настоящей русской зимой. Готовимся играть в тех погодных условиях, которые будут – они одинаковые для всех»

Семак перед «Локо»: «Мы столкнулись с настоящей русской зимой. Готовимся играть в тех погодных условиях, которые будут – они одинаковые для всех»

«Зенит» встретится с железнодорожниками в 17-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Москве 3 декабря и начнется в 16:30.

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