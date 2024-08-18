В Петербурге продолжается Международный фестиваль цветов

Его посетил Борис Пиотровский 18 августа на выставке «Мой Петербург» проходит второй день Международного фестиваля цветов, участие в котором принимают представители из России, Туркмении, Грузии, Армении и Беларуси.
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