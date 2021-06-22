Как заключенные из камеры смертников чуть не стали чемпионами Америки

Еще бы, ведь каждый выигранный матч означал для них отсрочку казни.В мае 1912 года одна из лучших бейсбольных команд на Западе — WSP Stars, или «Звезды Вайомингской государственной тюрьмы» — провела последнюю игру в своем первоначальном составе.