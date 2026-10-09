Боец ВС России Мэджик рассказал о работе БПЛА в Орехове

Оператор БПЛА 42-й дивизии с позывным Мэджик, который одним из первых заходил в Орехов в Запорожской области, рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о работе беспилотников в городе.
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