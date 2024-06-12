Разработчики World of Warcraft поделились первыми подробностями о новинках в 4 этап...

Разработчики World of Warcraft поделились первыми подробностями о новинках в 4 этапе “Сезона открытий”Приближается 4 этап “Сезона открытий” World of Warcraft Classic, в рамках которого игроки смогут достичь 60 уровня, отыскать новые классовые руны и войти в рейд Огненные Недра, чтобы сразиться с Рагнаросом.
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