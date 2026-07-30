Заявление Владимира Путина о козыре России вызвало переполох в США

Заявление президента Владимира Путина о козыре России вызвало переполох в США. https://listaj.ru/zayavlenie-vladimira-putina-o-kozyre-rossi.
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