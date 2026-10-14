Несколько минут назад в соцсетях сообщили, что в семье произошла трагедия. Скончался старший сын политика Иван.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Анастасия Волочко...
- Дочь Марины Смирн...
- ВС «С Валерием Шляфм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым