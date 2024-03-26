Посол Антонов назвал киевский режим террористическим

Вячеслав Денисов

А что мешает Госдуме и нашему президенту признать режим террористическим и вести официальную антитеррористическую операцию! Признаки террористических действий присутствовали уже с 2014 года, когда «пастор»приказал бомбить и обстреливать свое гражданское население за непринятие переворота. Продолжалось это до 2022 года, а теперь еще и в России организованы теракты!