Направление бегства боевиков после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» свидетельствует о том, что режим в Киеве стал террористическим.
Посол Антонов назвал киевский режим террористическим
Комментарии
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Вячеслав Денисов
А что мешает Госдуме и нашему президенту признать режим террористическим и вести официальную антитеррористическую операцию! Признаки террористических действий присутствовали уже с 2014 года, когда «пастор»приказал бомбить и обстреливать свое гражданское население за непринятие переворота. Продолжалось это до 2022 года, а теперь еще и в России организованы теракты!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если правильно понимаю, у СВО уровень покруче, чем у "Антитеррора", другой вопрос, признать террористами верхушку Бандеростана и в лучших американских традициях хреначить их дистанционно ракетами... Ну, а что тут такого - пиндосам можно, а нам нет?!
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11 час.
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