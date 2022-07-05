Командующий ЦВО вручил награды за спецоперацию на Украине

Государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, вручил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, вручил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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