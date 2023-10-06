ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, истор я примечательная. Много же пришлось пережить вашему мужественному деду.Мой первый Побег
  • Горыныч
    Служил в ГДР, немцы говорили - надо цап-царап, т.е. украсть.В Европе наступил...
  • Татьяна Петрова
    В инете бродит версия, что граната(ы) была спрятана в холодильнике и сработала дистанционно. Но и просто несчастный с...Путин: в телах по...

Путин: в телах погибших в крушении самолета Пригожина обнаружили фрагменты ручных гранат

Путин: в телах погибших в крушении самолета Пригожина обнаружили фрагменты ручных гранат

По словам президента, внешнего воздействия на самолет не было  5 октября. /ТАСС/. Внешнего воздействия на самолет с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не было, в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КузнецовВВ
как обычно кондиционер жахнул
Ответить
7 час.
владимир тычинин
Получается сами себя взорвали ? А сдетонировать они не могли?Основная версия гибели примерно такая будет :обкололись и сами себя взорвали;
Ответить
7 час.
Татьяна Петрова
В инете бродит версия, что граната(ы) была спрятана в холодильнике и сработала дистанционно. Но и просто несчастный случай  не исключается: охранники были во всеоружии ... Ещё  одна версия - смертник  подорвал себя вместе с командованием.  Следствие продолжается
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх