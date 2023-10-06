Путин: в телах погибших в крушении самолета Пригожина обнаружили фрагменты ручных гранат

Получается сами себя взорвали ? А сдетонировать они не могли?Основная версия гибели примерно такая будет :обкололись и сами себя взорвали;

Татьяна Петрова

В инете бродит версия, что граната(ы) была спрятана в холодильнике и сработала дистанционно. Но и просто несчастный случай не исключается: охранники были во всеоружии ... Ещё одна версия - смертник подорвал себя вместе с командованием. Следствие продолжается