По словам президента, внешнего воздействия на самолет не было 5 октября. /ТАСС/. Внешнего воздействия на самолет с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не было, в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
Путин: в телах погибших в крушении самолета Пригожина обнаружили фрагменты ручных гранат
Комментарии
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КузнецовВВ
как обычно кондиционер жахнул
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7 час.
владимир тычинин
Получается сами себя взорвали ? А сдетонировать они не могли?Основная версия гибели примерно такая будет :обкололись и сами себя взорвали;
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7 час.
Татьяна Петрова
В инете бродит версия, что граната(ы) была спрятана в холодильнике и сработала дистанционно. Но и просто несчастный случай не исключается: охранники были во всеоружии ... Ещё одна версия - смертник подорвал себя вместе с командованием. Следствие продолжается
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2 час.
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