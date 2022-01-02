Происшествия

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Полицейский Дед Мороз продолжает путешествие по Карелии

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» стражи правопорядка навестили воспитанников Центра помощи детям посёлка Муезерский.

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