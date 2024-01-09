Финтех-компания Carta «прокололась» на инсайде

Carta закрывает свой бизнес по вторичной продаже акций после того, как стало известно, что сотрудник компании не санкционировано получил доступ к конфиденциальным данным через приложения, разработанные финтех-компанией.
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