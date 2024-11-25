Полки российских магазинов зачистят от опасных игрушек из Китая

В России снизят долю китайских игрушек, поддержав отечественных производителей. Об утверждении шестилетнего плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 25 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.
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