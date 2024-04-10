Эндокринолог Петрова: березовый сок вреден при сахарном диабете и болезнях ЖКТ

Березовый сок – это сильное антиоксидантное средство, насыщенное необходимыми организму минералами, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог и основатель проекта "Центр управления весом" Наталья Петрова.
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