В Запорожской области Вооруженные силы Украины пытались убить из реактивной системы залпового огня HIMARS депутата Государственной Думы Российской Федерации Олега Колесникова, который находится в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца.
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