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В Запорожской области ВСУ пытались убить из HIMARS депутата Госдумы Колесникова

В Запорожской области ВСУ пытались убить из HIMARS депутата Госдумы Колесникова

В Запорожской области Вооруженные силы Украины пытались убить из реактивной системы залпового огня HIMARS депутата Государственной Думы Российской Федерации Олега Колесникова, который находится в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца.

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