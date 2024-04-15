Бизнесмен, которому досталось крупнейшее сельхозпредприятие Нефтеюганского района, стал совладельцем «ЮВ и С»

В сургутской строительной компании «ЮВ и С», которая в последние годы стала получать огромные контракты от властей Ханты-Мансийского автономного округа и муниципальных образований, появился новый учредитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии