Врач Сухорукова: регулярное употребление пива приводит к гипертонии

Регулярное употребление пива нарушает работу всех органов и грозит развитием гипертонии. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова в беседе с Общественной Службой Новостей.
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