Жители ЮВАО помогут собрать в школу детей из нуждающихся семей

Благотворительный фонд «Второе дыхание» открыл сбор ненужной школьной одежды и обуви. До конца июля вещи можно опустить в один из десяти контейнеров, которые расположены в торговых центрах, магазинах и офисных зданиях ЮВАО.
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