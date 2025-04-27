Полиция задержала вандалов на Лиговском проспекте в Петербурге

Хулиганы разрисовали здание, являющееся объектом культурного наследия Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 апреля 2025 года в 00:45 в полицию поступило сообщение о неизвестных, которые рисуют на стене дома 44 по Лиговскому проспекту.