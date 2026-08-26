Украинская сторона заявляет, что применение реактивных дронов «Герань-5» в последние несколько недель примерно втрое выше, чем до этого.
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Украинская сторона заявляет, что применение реактивных дронов «Герань-5» в последние несколько недель примерно втрое выше, чем до этого.
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