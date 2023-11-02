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Кадры ожесточенных боев в предместье Газы

Кадры ожесточенных боев в предместье Газы

Скриншот видео Израильские военные заявили, что прорвали первую линию обороны ХАМАС и стоят у ворот Газы, и это значит, что в ее предместьях сейчас ведутся самые ожесточенные бои, сообщил корреспондент "Известий" Станислав Григорьев.

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