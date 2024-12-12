Пенсионер попал в больницу с ожогами после пожара в Нижнеудинске

Днём 11 декабря в Нижнеудинске произошел пожар в бане, в результате которого пострадал один человек. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, 63-летний мужчина вовремя успел сориентироваться и покинул помещение.
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