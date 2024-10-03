В Нижнем Новгороде выдворяют из страны троих таксистов-мигрантов

Нижегородские полицейские устроили облаву на иностранных таксистов.Из Нижнего Новгорода по итогам профилактического мероприятия "Иностранный таксист" в родные страны отправятся трое мигрантов, сообщает полицейский главк.
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