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Агент Тюкавина: «Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 млн евро в год. Но Костя хочет показать себя в Европе»

Агент Тюкавина: «Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 млн евро в год. Но Костя хочет показать себя в Европе»

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

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