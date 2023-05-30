Стас Садальский жестко прошелся по Варшаверу

На актера Стаса Садальского хотят подать в суд. Стас Садальский возмутился мнением директора «Ленкома» Марка Варшавера о том, что именно он поспособствовал тому, что Олеся Железняк и другие актеры прославленного театра стали большими звездами.
На актера Стаса Садальского хотят подать в суд. Стас Садальский возмутился мнением директора «Ленкома» Марка Варшавера о том, что именно он поспособствовал тому, что Олеся Железняк и другие актеры прославленного театра стали большими звездами.
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