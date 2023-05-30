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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стас Садальский жестко прошелся по Варшаверу

На актера Стаса Садальского хотят подать в суд. Стас Садальский возмутился мнением директора «Ленкома» Марка Варшавера о том, что именно он поспособствовал тому, что Олеся Железняк и другие актеры прославленного театра стали большими звездами.

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