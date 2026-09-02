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Орловские новости

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Орёл ищет нового подрядчика для благоустройства парка Судбищенская битва

Работы по благоустройству парка были приостановлены из-за финансовых трудностей подрядчика ООО «УПМК-22», рабочие не получали зарплату несколько месяцев.

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