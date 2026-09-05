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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Охрана пропустила убийцу в офис как своего, а домой не вернулись шестеро человек

Охрана пропустила убийцу в офис как своего, а домой не вернулись шестеро человек

Максим Крылов не вернулся домой с работы 7 ноября 2012 года. Его жена осталась с двумя маленькими детьми и в тот же день узнала, что ждет третьего.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя евгений никитин
евгений никитин

Фамилии изменены, а значит статья либо фейк либо заказная. Согласно инструкции, а они типовые, охранник обязан досматривать чемоданы и рюкзаки. Сказку не надо рассказывать о запрете досмотра сотрудников. Рамка не было в неисправном состоянии, она была умышленно отключена сотрудниками охраны. Им мешал ее постоянный громкий сигнал.