Охрана пропустила убийцу в офис как своего, а домой не вернулись шестеро человек

Максим Крылов не вернулся домой с работы 7 ноября 2012 года. Его жена осталась с двумя маленькими детьми и в тот же день узнала, что ждет третьего.
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Фамилии изменены, а значит статья либо фейк либо заказная. Согласно инструкции, а они типовые, охранник обязан досматривать чемоданы и рюкзаки. Сказку не надо рассказывать о запрете досмотра сотрудников. Рамка не было в неисправном состоянии, она была умышленно отключена сотрудниками охраны. Им мешал ее постоянный громкий сигнал.