Превращаем пельмени в царское блюдо. Вместо варки добавляем соус и отправляем в духовку

Пельмени часто рассматриваются как простое и удобное блюдо на каждый день, несмотря на свой вкус. Однако, можно придать пельменям статус настоящего деликатеса: вместо традиционного варения, мы предлагаем залить их острым домашним соусом, запечь в духовке и подать, приправив натертым сыром.