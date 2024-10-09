﻿﻿Дэвид Армстронг-Джонс, принцесса Маргарет и дети, Сара Армстронг-ДжонсЗадолго до того, как Диана Спенсер и Меган Маркл вошли в состав британской королевской семьи, неофициальный титул главного «бунтаря» Виндзора носила сестра королевы, принцесса Маргарет.