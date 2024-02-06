Казахстан в 2 раза увеличит поставки нефти по Каспию В течении 2х лет Казахстан планирует в два раза увеличить объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту.
Пронедра
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Казахстан в 2 раза увеличит поставки нефти по Каспию В течении 2х лет Казахстан планирует в два раза увеличить объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту.
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