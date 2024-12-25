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Трагедия на МКАД: грузовик насмерть сбил водителя остановившейся машины

Трагедия на МКАД: грузовик насмерть сбил водителя остановившейся машины

На 39-м километре МКАД произошло смертельное ДТП, где грузовик ГАЗ столкнулся с машиной, остановившейся из-за поломки.

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