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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35 очков Майлза Бриджеса принесли «Шарлотт» победу во встрече с «Майами»

Форвард «Хорнетс» провел на площадке 37 минут и набрал 35 очков (12 из 19 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 5 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.

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