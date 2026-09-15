Золото и платина снизились на глобальном рынке драгметаллов

На Лондонском, американском и Шанхайском рынках торгуют свыше 90% глобального оборота драгоценных металлов, при этом внебиржевой сегмент демонстрирует объемы около 60-80 млрд USD в сутки.
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