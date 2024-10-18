Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС. Основные заявления:• Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее;• Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие;• Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине.