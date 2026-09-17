Фестиваль экранизаций «Читка 5.0» объявляет даты проведения и открывает прием заявок

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка», ставший ключевой площадкой для диалога кино- и литературной индустрий, в этом году пройдет в пятый раз — 29 и 30 октября 2026 года.
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