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Больше половины россиян предпочитают самолечение, а не обращение к врачу

Больше половины россиян предпочитают самолечение, а не обращение к врачу

Россияне не хотят тратить время на очереди и не доверяют врачам, поэтому лечатся своими силами. При этом лучшими методами самолечения они называют проветривание и отдых, а также прием антибиотиков и витаминов.

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